У "КиївПрайді" шкодують, що Зеленський і Кличко не реагують на напади

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Субота, 22 червня 2019, 11:12

Організатори "КиївПрайду" шкодують, що ні президент Володимир Зеленський, ні мер Києва Віталій Кличко не відреагували на напади 19 червня на відвідувачів "ПрайдХауса", де проходила культурно-освітня програма в рамках тижня "КиївПрайду".

"Ми твердо переконані, що відсутність публічної реакції на насильство, яке в нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимацією. Це неприйнятно в сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські", - сказала на брифінгу в суботу біля будівлі адміністрації президента директор ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник, передає "Інтерфакс-Україна".

Організатори "КиївПрайду" також зазначили, що Зеленський досі ніяк не відреагував на їх "щире" відеозапрошення на Марш Рівності, який відбудеться 23 червня.

Водночас голова піар-департаменту "КиївПрайду" Софія Лапіна заявила, що, за інформацією організаторів, 19 червня невідомі побили 17-18 відвідувачів заходу у центрі "Ізоляція".

"На даний момент ми знаємо про напади на чотири групи відвідувачів "ПрайдХабу", які ізолюються в креативному центрі IZONE...19 червня постраждало чотири групи, які включають від 2 до 8 осіб. Тобто ми можемо говорити про 17—18 постраждалих", - цитує Лапіну Укрінформ.

За її словами, всі постраждалі наразі у "більш-менш стабільному нормальному стані".

Лапіна додала, що у поліцію звертались безпосередньо постраждалі, однак організаторам відомо про внесення до ЄДР лише одного звернення щодо побиття.

Нагадаємо:

  • 19 червня на відвідувачів кінопоказу в рамках "Київ-Прайд" напали молодики у балаклавах.
  • З 16 червня у Києві триває серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня. 
  • Прогнозувалося, що у 2019 році на марші буде близько 10 тисяч учасників.
  • Очікується також, що на цьогорічному марші окремою колоною пройдуть ЛГБТ-військові. 
  • У зв’язку з проведенням масових заходів зміниться робота трьох станцій метрополітену.
  • З 18:00 22 червня до 18:00 23 червня на низці вулиць у центрі столиці буде тимчасово обмежений рух у зв'язку із проведенням КиївПрайду.

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Теми: ЛГБТ напад


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