У "КиївПрайді" шкодують, що Зеленський і Кличко не реагують на напади

Організатори "КиївПрайду" шкодують, що ні президент Володимир Зеленський, ні мер Києва Віталій Кличко не відреагували на напади 19 червня на відвідувачів "ПрайдХауса", де проходила культурно-освітня програма в рамках тижня "КиївПрайду".

"Ми твердо переконані, що відсутність публічної реакції на насильство, яке в нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимацією. Це неприйнятно в сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські", - сказала на брифінгу в суботу біля будівлі адміністрації президента директор ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник, передає "Інтерфакс-Україна".

Організатори "КиївПрайду" також зазначили, що Зеленський досі ніяк не відреагував на їх "щире" відеозапрошення на Марш Рівності, який відбудеться 23 червня.

Водночас голова піар-департаменту "КиївПрайду" Софія Лапіна заявила, що, за інформацією організаторів, 19 червня невідомі побили 17-18 відвідувачів заходу у центрі "Ізоляція".

"На даний момент ми знаємо про напади на чотири групи відвідувачів "ПрайдХабу", які ізолюються в креативному центрі IZONE...19 червня постраждало чотири групи, які включають від 2 до 8 осіб. Тобто ми можемо говорити про 17—18 постраждалих", - цитує Лапіну Укрінформ.

За її словами, всі постраждалі наразі у "більш-менш стабільному нормальному стані".

Лапіна додала, що у поліцію звертались безпосередньо постраждалі, однак організаторам відомо про внесення до ЄДР лише одного звернення щодо побиття.

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