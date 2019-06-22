В "КиевПрайде" жалеют, что Зеленский и Кличко не реагируют на нападения

Организаторы "КиевПрайд" жалеют, что ни президент Владимир Зеленский, ни мэр Киева Виталий Кличко не отреагировали на нападения 19 июня на посетителей "ПрайдХауса", где проходила культурно-образовательная программа в рамках недели "КиевПрайд".

"Мы твердо убеждены, что отсутствие публичной реакции на насилие, которое в нашем случае являются преступлениями на почве ненависти, является его легитимацией. Это неприемлемо в современной стране, который декларирует свои ценности как европейские", - сказала на брифинге в субботу у здания Администрации президента директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник, передает "Интерфакс-Украина".

Организаторы "КиевПрайд" также отметили, что Зеленский сих пор никак не отреагировал на их "искреннее" видеоприглашение на Марш Равенства, который состоится 23 июня.

Вместе с тем глава пиар-департамента "КиевПрайд" София Лапина заявила, что, по информации организаторов, 19 июня неизвестные избили 17-18 посетителей мероприятия в центре "Изоляция".

"На данный момент мы знаем о нападениях на четыре группы посетителей "ПрайдХаба", которые изолируются в креативном центре IZONE... 19 июня пострадало четыре группы, включающие от 2 до 8 человек. То есть мы можем говорить о 17-18 пострадавших", - цитирует Лапину Укринформ.

По ее словам, все пострадавшие сейчас в "более или менее стабильном нормальном состоянии".

Лапина добавила, что в полицию обращались непосредственно пострадавшие, однако организаторам известно о внесении в ЕРДР только одного обращения об избиении.

Напомним: