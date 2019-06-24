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Мураєв викликав Бойка на дебати

Понеділок, 24 червня 2019, 18:23

Лідер "Опозиційного блоку - Партії миру та розвитку" Євгеній Мураєв викликав очільника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка на дебати.

Про це стало відомо з офіційного сайту "Опоблоку".

За словами Мураєва, дебати потрібні для того, щоб "люди дізналися правду" про Бойка і колишнього президента Петра Порошенка.

"Я викликаю вас на публічні дебати, щоб люди дізналися правду про вас і про те, чому ми ніколи не об'єднаємося з такими політиками, як ви і Порошенко. На будь-якому каналі, в будь-який день. У вас тиждень. Вибирайте місце і час", – цитує звернення Мураєва до Бойка прес-служба партії.

Нагадаємо:

  • Згідно з останнім соцопитуванням, партія Мураєва не долає прохідний бар'єр у 5%.
  • Так, якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, то партію "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука підтримали б 11%, а "Опозиційний блок" – 1,7%.

Українська правда

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Теми: вибориОпозиційний блокдебати
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