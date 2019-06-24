Мураев вызвал Бойко на дебаты

Лидер "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко на дебаты.

Об этом стало известно из официального сайта "Опоблока".

По словам Мураева, дебаты нужны для того, чтобы "люди узнали правду" о Бойко и бывшем президенте Петре Порошенко.

"Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и о том, почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", - цитирует обращение Мураева к Бойко пресс-служба партии.

Напомним: