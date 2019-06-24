Мураев вызвал Бойко на дебаты

2506 просмотров
Понедельник, 24 июня 2019, 18:23

Лидер "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко на дебаты.

Об этом стало известно из официального сайта "Опоблока".

По словам Мураева, дебаты нужны для того, чтобы "люди узнали правду" о Бойко и бывшем президенте Петре Порошенко.

"Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и о том, почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", - цитирует обращение Мураева к Бойко пресс-служба партии.

Напомним:

  • Согласно последнему соцопросу, партия Мураева не преодолевает проходной барьер в 5%.
  • Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука поддержали бы 11%, а "Оппозиционный блок" – 1,7%.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Оппозиционный блок дебаты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Саакашвили связывает свой недопуск на выборы с Порошенко 24 июня 2019, 08:44
Что будет, когда "сдохнет Путин", прилетят инопланетяне и выиграет "Слуга народа". Разговор с политическим психологом 24 июня 2019, 06:00
Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы 23 июня 2019, 21:44
Все новости
Главные новости
Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика - прокуратура
К покушению на разведчика с участием россиян причастен пограничник – ГПУ
В Германии разбились два истребителя
За полгода убиты более 50 детей: полиция просит Раду о помощи
Все новости
ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

Культура

Как представители древних племен сохраняют уникальные традиции

еда

8 причин, почему петрушку стоит добавлять в свои блюда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів