Мураев вызвал Бойко на дебаты
Понедельник, 24 июня 2019, 18:23
Лидер "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко на дебаты.
Об этом стало известно из официального сайта "Опоблока".
По словам Мураева, дебаты нужны для того, чтобы "люди узнали правду" о Бойко и бывшем президенте Петре Порошенко.
"Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и о том, почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", - цитирует обращение Мураева к Бойко пресс-служба партии.
Напомним:
- Согласно последнему соцопросу, партия Мураева не преодолевает проходной барьер в 5%.
- Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука поддержали бы 11%, а "Оппозиционный блок" – 1,7%.
Украинская правда