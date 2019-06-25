ЦВК зареєструвала ще 722 кандидатів у Раду
Центральна виборча комісія на засіданні 24 червня зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах: 170 - балотуються у порядку самовисування, 552 - висунуті політичними партіями.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.
Зазначається, що 24 червня Комісія зареєструвала 133 канидатів в одномандатних округах, висунутих партією "Європейська Солідарність", 149 - партією "Опозиційна платформа – за життя", 146 - партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 65 - партією "Радикальна партія Олега Ляшка".
"Всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 1 507, висунутих політичними партіями - 824", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,
- Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.
- 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпускВерховної Ради та призначення позачергових виборів.
- Народні депутати внесли до Конституційного суду подання щодо конституційності указу про позачергові вибори до ВР.
- На відкритій частині засідання члени КС звернули увагу, що Верховна Рада не надала поіменний склад коаліції, відсутність якої нібито є підставою для розпуску парламенту.
- 20 червня Конституційний суд визнав конституційним указ про розпуск ВР VIII скликання та призначення дострокових парламентських виборів.