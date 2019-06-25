ЦВК зареєструвала ще 722 кандидатів у Раду

Центральна виборча комісія на засіданні 24 червня зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах: 170 - балотуються у порядку самовисування, 552 - висунуті політичними партіями.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

Зазначається, що 24 червня Комісія зареєструвала 133 канидатів в одномандатних округах, висунутих партією "Європейська Солідарність", 149 - партією "Опозиційна платформа – за життя", 146 - партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 65 - партією "Радикальна партія Олега Ляшка".

"Всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 1 507, висунутих політичними партіями - 824", - йдеться у повідомленні.

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