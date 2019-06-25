Центральная избирательная комиссия на заседании 24 июня зарегистрировала 722 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах: 170 - баллотируются в порядке самовыдвижения, 552 - выдвинуты политическими партиями.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что 24 июня Комиссия зарегистрировала 133 канидатив в одномандатных округах, выдвинутых партией "Европейская Солидарность", 149 - партией "Оппозиционная платформа - за жизнь", 146 - партией Всеукраинское объединение "Батькивщина", 65 - партией "Радикальная партия Олега Ляшко".

"Всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2331 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1507, выдвинутых политическими партиями - 824", - говорится в сообщении.

Напомним,