ЦИК зарегистрировал еще 722 кандидатов в Раду

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Вторник, 25 июня 2019, 00:14

Центральная избирательная комиссия на заседании 24 июня зарегистрировала 722 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах: 170 - баллотируются в порядке самовыдвижения, 552 - выдвинуты политическими партиями.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что 24 июня Комиссия зарегистрировала 133 канидатив в одномандатных округах, выдвинутых партией "Европейская Солидарность", 149 - партией "Оппозиционная платформа - за жизнь", 146 - партией Всеукраинское объединение "Батькивщина", 65 - партией "Радикальная партия Олега Ляшко".

"Всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2331 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1507, выдвинутых политическими партиями - 824", - говорится в сообщении.

Напомним,

  • Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. 
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
  • Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.
  • На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
  • 20 июня Конституционный суд признал конституционным указ о роспуске ВР VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы


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