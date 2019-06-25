Геращенко про рішення ПАРЄ: Гроші виявилися важливішими за принципи

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Вівторок, 25 червня 2019, 02:56

Перший віце-спікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що ті 118 політиків, які голосували за повернення Росії в ПАРЄ, тепер "несуть відповідальність за вбивства українців на Донбасі і в Криму, за знущання над політв'язнями".

Так вона прокоментувала голосування Парламентської асамблеї Ради Європи про зміну санкційного режиму щодо РФ.

"На жаль, голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи за повернення російської делегації були очікуваними. 118 депутатів цієї організації проголосували за те, щоб РФ платила внески і не виконувала жодної резолюції ПАРЄ. Гроші для них виявилися набагато важливіші, ніж принципи", - заявила Геращенко.

"Тепер ці 118 європейських політиків несуть відповідальність за вбивства українців на Донбасі і в Криму, за знущання над політв'язнями.

Символічно, що цю страшну резолюцію Рада Європи прийняла 25 червня - в той день, коли російська сторона мала обов'язково звільнити наших моряків, саме місяць давався Трибуналом на звільнення бранців Кремля. Цього не відбулося", - наголосила вона.

Крім цього, Геращенко подякувала тим 62 політикам, які проголосували "проти цієї ганьби". За її словами - це "вся українська делегація, наші колеги з Британії, Грузії, країн Балтії".

Нагадаємо:

  • Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.
  • Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну. За резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
  • Рішення, ухвалене у Страсбурзі, принципово змінює санкційний механізм.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ"

Українська правда

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Теми: Геращенко Ірина ПАРЄ Росія


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