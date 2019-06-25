Геращенко о решении ПАСЕ: Деньги оказались важнее принципов

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Вторник, 25 июня 2019, 02:56

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что те 118 политиков, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ, теперь "несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными".

Так она прокомментировала голосование Парламентской асамблеи Совета Европы об изменении санкционного режима в отношении РФ.

"К сожалению, голосования в Парламанетской ассамблеи Совета Европы за возвращение российской делегации были ожидаемыми. 118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы РФ платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы", - заявила Геращенко.

"Теперь эти 118 европейских политиков несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными.

Символично, что эту страшную резолюцию Совет Европы принял 25 июня - в тот день, когда российская сторона должна обязательно освободить наших моряков, потому что  именно месяц давался Трибуналом на освобождение пленников Кремля. Этого не произошло", - подчеркнула она.

Кроме этого, Геращенко поблагодарила тех 62 политиков, которые проголосовали "против этого позора". По ее словам - это "вся украинская делегация, наши коллеги из Британии, Грузии, стран Балтии".

Напомним:

  • Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
  • Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной.  За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
  • Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. 

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ"

Украинская правда

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Темы: Геращенко Ирина ПАСЕ Росcия


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