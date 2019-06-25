Геращенко о решении ПАСЕ: Деньги оказались важнее принципов

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что те 118 политиков, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ, теперь "несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными".

Так она прокомментировала голосование Парламентской асамблеи Совета Европы об изменении санкционного режима в отношении РФ.

"К сожалению, голосования в Парламанетской ассамблеи Совета Европы за возвращение российской делегации были ожидаемыми. 118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы РФ платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы", - заявила Геращенко.

"Теперь эти 118 европейских политиков несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными.

Символично, что эту страшную резолюцию Совет Европы принял 25 июня - в тот день, когда российская сторона должна обязательно освободить наших моряков, потому что именно месяц давался Трибуналом на освобождение пленников Кремля. Этого не произошло", - подчеркнула она.

Кроме этого, Геращенко поблагодарила тех 62 политиков, которые проголосовали "против этого позора". По ее словам - это "вся украинская делегация, наши коллеги из Британии, Грузии, стран Балтии".

Напомним:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ"