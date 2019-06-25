Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В АП пояснили, як слова Порошенка потрапили у промову Зеленського

Вівторок, 25 червня 2019, 11:23

У промові президента Володимира Зеленського під час виступу в Брюсселі були використані тези і висловлювання Петра Порошенка, названі "відвертим плагіатом", через стереотипні підходи неназваних державних службовців і використання ними наявних напрацювань.

Таку відповідь надіслала Адміністрація президента на запит "Українських новин".

"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компрометації посадових осіб або української зовнішньої політики в цілому", - сказано в документі.

 

Також у відповіді АП зазначили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України і підкреслював відданість курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє президент України Володимир Зеленський".

Нагадаємо:

  • 5 червня прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського в плагіаті і заявив, що той поцупив частину промови екс-глави держави.
  • Адміністрація президента розпочала службове розслідування щодо ідентичності виступів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
  • За словами адміністрації, попередньо було встановлено, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка.
  • Сам Порошенко зазначив, що дуже цінує, що Україна говорить однією мовою і про інтеграцію в НАТО, і про інтеграцію в ЄС.

Теми: ЗеленськийПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Зеленський
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: