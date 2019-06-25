В АП пояснили, як слова Порошенка потрапили у промову Зеленського

У промові президента Володимира Зеленського під час виступу в Брюсселі були використані тези і висловлювання Петра Порошенка, названі "відвертим плагіатом", через стереотипні підходи неназваних державних службовців і використання ними наявних напрацювань.

Таку відповідь надіслала Адміністрація президента на запит "Українських новин".

"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компрометації посадових осіб або української зовнішньої політики в цілому", - сказано в документі.

Також у відповіді АП зазначили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України і підкреслював відданість курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє президент України Володимир Зеленський".

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