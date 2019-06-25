В АП объяснили, как слова Порошенко попали в речь Зеленского
В речи президента Владимира Зеленского во время выступления в Брюсселе были использованы тезисы и высказывания Петра Порошенко, названные "откровенным плагиатом", по причине стереотипных подходов неназванных государственных служащих и использования ими имеющихся наработок.
Такой ответ прислала Администрация президента на запрос "Українських новин".
"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", – сказано в документе.
Также в ответе АП отметили, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский".
Напомним:
- 5 июня пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко обвинил Владимира Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи экс-главы государства.
- Администрация президента начала служебное расследование относительно идентичности выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
- По словам администрации, предварительно было установлено, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.
- Сам Порошенко отметил, что очень ценит, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС.
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