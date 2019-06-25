В АП объяснили, как слова Порошенко попали в речь Зеленского

В речи президента Владимира Зеленского во время выступления в Брюсселе были использованы тезисы и высказывания Петра Порошенко, названные "откровенным плагиатом", по причине стереотипных подходов неназванных государственных служащих и использования ими имеющихся наработок.

Такой ответ прислала Администрация президента на запрос "Українських новин".

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", – сказано в документе.

Также в ответе АП отметили, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский".

Напомним: