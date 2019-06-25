Адвокат Порошенка опублікував заяву на Портнова і висловив претензії до ДБР

Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що твердження екс-заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про те, що правоохоронні органи відмовились реєструвати заяву проти нього - неправдиві.

Про це він написав у блозі на "Українській правді".

"Пан Портнов на своєму Телеграм-каналі сумнівається у правдивості моїх слів про реєстрацію кримінального провадження щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин. При цьому демонструє документ ДБР, з якого начебто витікає, що мені у цьому відмовили", - йдеться у публікації.

Він зазначив, що марно Портнов не довіряє колегам-адвокатам і опублікував витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, яке зареєстрований від 21 червня.

"І одразу починаю цікавитися простим питанням. Якщо опублікований Портновим лист ДБР справжній, як він потрапив до пана Портнова раніше, ніж надійшов на мою адресу?", - додав адвокат.

фото І. Голованя

Раніше Портнов опублікував у Telegram лист з Державного бюро розслідувань, адресований на ім'я Голованя, де повідомлялося, що відомство не може прийняти до розгляду заяву, оскільки адвокат не надав документи, які підтверджують його повноваження як захисника.

При цьому Портнов зіронізував з "перспективності" адвоката Порошенка.

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