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Адвокат Порошенко опубликовал заявление на Портнова и высказал претензии к ГБР

Вторник, 25 июня 2019, 16:59

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что утверждения экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о том, что правоохранительные органы отказались регистрировать заявление против него - ложные.

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде".

"Господин Портнов на своем Телеграмм-канале сомневается в правдивости моих слов о регистрации уголовного производства в отношении заведомо ложных сообщений о преступлении. При этом демонстрирует документ ГБР, с которого якобы следует, что мне в этом отказали", - говорится в публикации.

Он отметил, что зря Портнов не доверяет коллегам-адвокатам и опубликовал выписку из Единого реестра досудебных расследований, которое зарегистрирован от 21 июня.

"И сразу начинаю интересоваться простым вопросом. Если опубликованное Портновым письмо ГБР настоящее, как он попало к господину Портнову раньше, чем поступило на мой адрес?", - добавил адвокат.

 
фото И.Голованя

Ранее Портнов опубликовал в Telegram письмо из Государственного бюро расследований, адресованное на имя Голованя, где сообщалось, что ведомство не может принять к рассмотрению заявление, поскольку адвокат не предоставил документы, подтверждающие его полномочия как защитника.

При этом Портнов сыронизировал о "перспективности" адвоката Порошенко.

Напомним

  • 25 июня утром сообщалось, что по факту заведомо ложных сообщений бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Петром Порошенко зарегистрировано уголовное производство.
  • 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину. 
  • Он заявил, что будет судиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко и анонсировал "десятки заявлений о преступлениях". Свои жалобы Портнов подает в Государственное бюро расследований.
  • Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.
  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоПортновГБР
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