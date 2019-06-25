Адвокат Порошенко опубликовал заявление на Портнова и высказал претензии к ГБР

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что утверждения экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о том, что правоохранительные органы отказались регистрировать заявление против него - ложные.

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде".

"Господин Портнов на своем Телеграмм-канале сомневается в правдивости моих слов о регистрации уголовного производства в отношении заведомо ложных сообщений о преступлении. При этом демонстрирует документ ГБР, с которого якобы следует, что мне в этом отказали", - говорится в публикации.

Он отметил, что зря Портнов не доверяет коллегам-адвокатам и опубликовал выписку из Единого реестра досудебных расследований, которое зарегистрирован от 21 июня.

"И сразу начинаю интересоваться простым вопросом. Если опубликованное Портновым письмо ГБР настоящее, как он попало к господину Портнову раньше, чем поступило на мой адрес?", - добавил адвокат.

фото И.Голованя

Ранее Портнов опубликовал в Telegram письмо из Государственного бюро расследований, адресованное на имя Голованя, где сообщалось, что ведомство не может принять к рассмотрению заявление, поскольку адвокат не предоставил документы, подтверждающие его полномочия как защитника.

При этом Портнов сыронизировал о "перспективности" адвоката Порошенко.

Напомним