Заяви Портнова про злочин: Порошенко завдав удару у відповідь

За фактом завідомо неправдивих повідомлень колишнього заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про нібито вчинення злочинів п'ятим президентом Петром Порошенко зареєстровано кримінальне провадження.

Про це повідомив прес-конференції у вівторок адвокат Порошенка Ігор Головань, передає "Інтерфакс-Україна".

Головань в черговий раз зазначив, що заяви Портнова про те, що нібито Порошенка притягнуть до кримінальної відповідальності, є "юридичним тролінгом".

"Тут немає мети домогтися справедливості... тут взагалі немає юриспруденції... Йдеться про виключно політичні операції, про створення інформаційних приводів і створення проблем Порошенкові і очолюваній ним політичній силі в передвиборному процесі", - підкреслив адвокат.

Він висловив переконання в тому, що за подібного роду дії має бути відповідальність.

"Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом - завідомо неправдиві покази. Зараз я можу сказати, що зареєстровано кримінальне провадження за чотирма епізодами діяльності пана Портнова - заявами щодо ситуації з українськими моряками, телеканалу "Прямий", "Кузні на Рибальському" і Вищої ради правосуддя...", – говорить захисник.

"На наше глибоке переконання, кожна з цих заяв – це абсолютно неправдиве повідомлення про злочин, і ми на цьому наполягаємо, і зареєстроване відповідне кримінальне провадження", – додав Головань.

Адвокат висловив надію на те, що ця справа буде розслідувана належним чином.

Керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в свою чергу додав, що дії Портнова – "невід'ємна частина військово-політичної атаки Кремля на незалежну Україну. У цьому реванш ключовий удар наноситься по Петру Порошенко як людині, який очолив боротьбу з агресором".

При цьому Головань додав, що буде ставитись питання і про відкриття аналогічного кримінального провадження за заявою народних депутатів Василя Німченка і Нестора Шуфрича (обидва - фракція "Опозиційний блок") - до ДБР про те, що Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр- міністр Володимир Гройсман скоїли захоплення державної влади.

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