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Заяви Портнова про злочин: Порошенко завдав удару у відповідь

Вівторок, 25 червня 2019, 12:30

За фактом завідомо неправдивих повідомлень колишнього заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про нібито вчинення злочинів п'ятим президентом Петром Порошенко зареєстровано кримінальне провадження.

Про це повідомив прес-конференції у вівторок адвокат Порошенка Ігор Головань, передає "Інтерфакс-Україна".

Головань в черговий раз зазначив, що заяви Портнова про те, що нібито Порошенка притягнуть до кримінальної відповідальності, є "юридичним тролінгом".

"Тут немає мети домогтися справедливості... тут взагалі немає юриспруденції... Йдеться про виключно політичні операції, про створення інформаційних приводів і створення проблем Порошенкові і очолюваній ним політичній силі в передвиборному процесі", - підкреслив адвокат.

Він висловив переконання в тому, що за подібного роду дії має бути відповідальність.

"Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом - завідомо неправдиві покази. Зараз я можу сказати, що зареєстровано кримінальне провадження за чотирма епізодами діяльності пана Портнова - заявами щодо ситуації з українськими моряками, телеканалу "Прямий", "Кузні на Рибальському" і Вищої ради правосуддя...", – говорить захисник.

"На наше глибоке переконання, кожна з цих заяв – це абсолютно неправдиве повідомлення про злочин, і ми на цьому наполягаємо, і зареєстроване відповідне кримінальне провадження", – додав Головань.

Адвокат висловив надію на те, що ця справа буде розслідувана належним чином.

Керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в свою чергу додав, що дії Портнова – "невід'ємна частина військово-політичної атаки Кремля на незалежну Україну. У цьому реванш ключовий удар наноситься по Петру Порошенко як людині, який очолив боротьбу з агресором".

При цьому Головань додав, що буде ставитись питання і про відкриття аналогічного кримінального провадження за заявою народних депутатів Василя Німченка і Нестора Шуфрича (обидва - фракція "Опозиційний блок") - до ДБР про те, що Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр- міністр Володимир Гройсман скоїли захоплення державної влади.

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави Адміністрації побіжного президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • Він заявив, що судитиметься з п'ятим президентом України Петром Порошенком і анонсував "десятки заяв про злочин". Свої скарги Портнов подає до Державного бюро розслідувань.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПортновПорошенко
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