Кличко о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича: Реванша не будет

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом он написал в Facebook.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - сообщил мэр столицы.

По его словам, речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - добавил Кличко.

Напомним: