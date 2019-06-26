Кличко о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича: Реванша не будет

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Среда, 26 июня 2019, 10:24

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что сейчас готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом он написал в Facebook.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - сообщил мэр столицы.

По его словам, речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - добавил Кличко.

Напомним:

  • 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
  • 7 июля 2016 Московский проспект стал проспектом Бандеры.
  • 1 июня 2017 проспект Ватутина переименовали в Шухевича.
  • В этом году 19 июня депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Украинская правда

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Темы: Кличко Киев суд декоммунизация


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