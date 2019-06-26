Суд признал виновной 16-летнюю девушку, которая вышла на пикет за импичмент Зеленского

Ровенский городской суд признал виновной в административном нарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая в центре Ровно с товарищем держали плакаты, на одном из которых была надпись "импичмент президенту".

Об этом говорится в сообщении UA Ровно.

По словам матери Дарьи, Натальи Коцюрубы Ровенский городской суд вынес соответствующее решение еще 13 июня.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание, - ред.) - то ее перенесли", - рассказала мать девушки.

Она добавила, что товарища ее дочери 20-летнего Романа суд также признал виновным.

Напомним: