Суд признал виновной 16-летнюю девушку, которая вышла на пикет за импичмент Зеленского

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Среда, 26 июня 2019, 11:37

Ровенский городской суд признал виновной в административном нарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая в центре Ровно с товарищем держали плакаты, на одном из которых была надпись "импичмент президенту".

Об этом говорится в сообщении UA Ровно.

По словам матери Дарьи, Натальи Коцюрубы Ровенский городской суд вынес соответствующее решение еще 13 июня.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание, - ред.) - то ее перенесли", - рассказала мать девушки.

Она добавила, что товарища ее дочери 20-летнего Романа суд также признал виновным.

Напомним:

  • 25 мая в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
  • Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Зеленского.
  • Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что в полиции проведут служебную проверку по этому инциденту.
  • Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Украинская правда

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Темы: суд Ровно Зеленский импичмент


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