Суд признал виновной 16-летнюю девушку, которая вышла на пикет за импичмент Зеленского
Ровенский городской суд признал виновной в административном нарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая в центре Ровно с товарищем держали плакаты, на одном из которых была надпись "импичмент президенту".
Об этом говорится в сообщении UA Ровно.
По словам матери Дарьи, Натальи Коцюрубы Ровенский городской суд вынес соответствующее решение еще 13 июня.
"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание, - ред.) - то ее перенесли", - рассказала мать девушки.
Она добавила, что товарища ее дочери 20-летнего Романа суд также признал виновным.
Напомним:
- 25 мая в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
- Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Зеленского.
- Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что в полиции проведут служебную проверку по этому инциденту.
- Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.
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