Клімкін пропонує не кликати на вибори спостерігачів ПАРЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Верховна Рада має відкликати запрошення для ПАРЄ бути спостерігачами на парламентських виборах в Україні, якщо Асамблея підтвердить повноваження російської делегації.

Про це він написав у Facebook.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці", - написав Клімкін.

Він нагадав, що на початку січня направив листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, в якому чітко сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ.

Тоді всі з розумінням поставилися до такої позиції України.

"Зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Хто дуже хоче, нехай бере учать у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає", - підсумував Клімкін.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, читайте у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

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