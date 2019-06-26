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Клімкін пропонує не кликати на вибори спостерігачів ПАРЄ

Середа, 26 червня 2019, 12:10

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Верховна Рада має відкликати запрошення для ПАРЄ бути спостерігачами на парламентських виборах в Україні, якщо Асамблея підтвердить повноваження російської делегації.

Про це він написав у Facebook.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці", - написав Клімкін.

Він нагадав, що на початку січня направив листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, в якому чітко сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ.

Тоді всі з розумінням поставилися до такої позиції України.

"Зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Хто дуже хоче, нехай бере учать у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає", - підсумував Клімкін.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, читайте у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

Нагадаємо:

  • У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
  • 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ.
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
  • 25 червня у Києві пікетували посольства країн, що зняли санкції з РФ у ПАРЄ.

Українська правда
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