Климкин предлагает не звать на выборы наблюдателей ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Верховная Рада должна отозвать приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, если Ассамблея подтвердит полномочия российской делегации.

Об этом он написал в Facebook.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них – это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - написал Климкин.

Он напомнил, что в начале января направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Тогда все с пониманием отнеслись к такой позиции Украины.

"В конце концов, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблее у нас больше нет", - подытожил Климкин.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".

Напомним: