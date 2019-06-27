Богдан не виключає, що може піти в прем’єри

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Четвер, 27 червня 2019, 10:04

Керівник Офісу президента Андрій Богдан не виключає, що може очолити Кабмін у майбутньому.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу "1+1", який входить у медіахолдинг, співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський.

На запитання журналіста, чи він амбітний і чи можуть його побачити колись у кріслі прем'єр-міністра, Богдан сказав:

"Поки ні, але ноубоді ноуз (nobody knows – хтозна – ред.)".

Наразі він сидить у кабінеті другого президента Леоніда Кучми.

"Ви знаєте, що це кабінет, де Леоніда Даниловича Кучму нібито записував майор Мельниченко. Оце в кутку. Диван. Під яким стояв магнітофон бобінний. Це завжди був кабінет президента України. У зв’язку з цим касетним скандалом президент Кучма переїхав на четвертий поверх. А цей кабінет залишився для Голови АП. І тут сидів і Льовочкін, і Клюєв, Балога", - розповів Богдан.

Він додав, що зарплата керівника Офісу президента становить близько 24 тисяч гривень, але він її ще не отримав.

Богдан запевняє, що за посаду не тримається, і якщо доведуть, що він після люстрації не може бути керівником Офісу президента, то він звільниться.

"Чи можуть мене прибрати? Можуть, нехай приберуть. Голова Адміністрації президента не є тією посадою, яка підпадає під люстрацію. І якщо буде доведено зворотне,  то  я у будь який момент можу звільнитися. Повірте, це не важко мені зробити", - підсумував Богдан.

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Нагадаємо:

  • 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.
  • 25 червня Зеленський звільнив Богдана з посади глави Адміністрації президента і призначив керівником Офісу президента України.

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Теми: Богдан Офіс президента


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