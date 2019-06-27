Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан не исключает, что может пойти в премьеры

Четверг, 27 июня 2019, 10:04
Богдан не исключает, что может пойти в премьеры

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что может возглавить Кабмин в будущем.

Об этом он сказал в интервью каналу "1+1", который входит в медиахолдинг, совладельцем которого является олигарх Игорь Коломойский.

На вопрос журналиста, амбициозен ли он и могут ли его увидеть когда-то в кресле премьер-министра, Богдан сказал:

"Пока нет, но ноубоди ноуз (nobody knows – никто не знает – ред.)".

Сейчас он сидит в кабинете второго президент Леонида Кучмы.

"Вы знаете, что это кабинет, где Леонида Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот в углу диван, под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на четвертый этаж. А этот кабинет остался для главы АП. И здесь сидел и Левочкин, и Клюев, Балога", - рассказал Богдан.

Он добавил, что зарплата руководителя Офиса президента составляет около 24 тысяч гривен, но он ее еще не получил.

Богдан уверяет, что за должность не держится, и если докажут, что он после люстрации не может быть руководителем Офиса президента, то он уволится.

"Могут ли меня убрать? Могут, пусть уберут. Глава Администрации президента не является той должности, которая подпадает под люстрацию. И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать", - подытожил Богдан.

Читайте также: Свои и чужие. На ком держится Администрация Зеленского

Напомним:

  • 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
  • 25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: