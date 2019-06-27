"Голос" отозвал еще одного кандидата в нардепы

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в сообщении.

В политсиле добавили, что это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам.

По данным программы "Схемы", Дмитрий Огнев, известный широкой публике как участник телепроекта "Сообщество на миллион" зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнева - Наталья - является сестрой Загория.

Наталья Огнева, по данным государственных реестров, вместе с братом участвует в семейном фармацевтическом бизнесе семьи Загория - является совладельцем контрольного пакета акций предприятия "Дарница" и входит в наблюдательный совет компании.

Глеб Загорий - народный депутат фракции Блока Петра Порошенко и один из совладельцев фармацевтической компании "Дарница", лидера в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Загорий неоднократно фигурировал в расследованиях журналистов и антикоррупционных активистов "Центра противодействия коррупции" относительно фармацевтического бизнеса. Пациентские организации называли депутата Загория "архитектором монополизации отечественного фармрынка", что привело к удорожанию цен на лекарства, и обвиняли в лоббировании интересов Дарницы в парламенте и правительстве.

В частности, антикоррупционеры уличили законодательные попытки депутата Загория помешать внедрению в Украине системы закупок лекарств через международные организации, которые позволили бы избежать хищения средств на тендерах.

В прошлом году руководство телеканала "ЗИК" обвиняло Глеба Загория и его жену в попытке рейдерского захвата телеканала.

Депутат Загорий также известный покупкой элитной недвижимости в бывшей бизнес-партнерши семьи генпрокурора Юрия Луценко. 67-летняя женщина, которая работала бухгалтером в компании семье Луценко, не могла объяснить журналистам, откуда взяла средства на приобретение. Журналисты предполагали, что на самом деле недвижимость была куплена за деньги семьи генпрокурора через подставное лицо.

О бизнесе Дмитрия Огнева читайте в публикации "Украинской правды": Как заставить баранов работать. Репортаж с фермы

Напомним: