"Голос" отозвал еще одного кандидата в нардепы

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Четверг, 27 июня 2019, 10:24

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в сообщении.

В политсиле добавили, что это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам.

Напомним:

  • 11 июня партия "Голос" отозвала двух кандидатов в депутаты.
  • В частности, кандидата в Волынской области Тараса Шкитера (выдвигался по округу №22) из-за того, что, по данным активистов, он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.
  • Относительно Евгения Кугука (выдвигался по округу №217), то его активисты нашли в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Украинская правда

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Темы: Голос виборы Верховная Рада


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