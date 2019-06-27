"Голос" отозвал еще одного кандидата в нардепы

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в сообщении.

В политсиле добавили, что это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам.

Напомним: