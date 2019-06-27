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"Голос" отозвал еще одного кандидата в нардепы

Четверг, 27 июня 2019, 10:24
Голос отозвал еще одного кандидата в нардепы

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как к партии обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы", - говорится в сообщении.

В политсиле добавили, что это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам.

По данным программы "Схемы", Дмитрий Огнев, известный широкой публике как участник телепроекта "Сообщество на миллион" зарегистрирован в одной квартире с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием. Журналисты выяснили, что жена Дмитрия Огнева - Наталья - является сестрой Загория.

Наталья Огнева, по данным государственных реестров, вместе с братом участвует в семейном фармацевтическом бизнесе семьи Загория - является совладельцем контрольного пакета акций предприятия "Дарница" и входит в наблюдательный совет компании.

Глеб Загорий - народный депутат фракции Блока Петра Порошенко и один из совладельцев фармацевтической компании "Дарница", лидера в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Загорий неоднократно фигурировал в расследованиях журналистов и антикоррупционных активистов "Центра противодействия коррупции" относительно фармацевтического бизнеса. Пациентские организации называли депутата Загория "архитектором монополизации отечественного фармрынка", что привело к удорожанию цен на лекарства, и обвиняли в лоббировании интересов Дарницы в парламенте и правительстве.

В частности, антикоррупционеры уличили законодательные попытки депутата Загория помешать внедрению в Украине системы закупок лекарств через международные организации, которые позволили бы избежать хищения средств на тендерах.

В прошлом году руководство телеканала "ЗИК" обвиняло Глеба Загория и его жену в попытке рейдерского захвата телеканала.

Депутат Загорий также известный покупкой элитной недвижимости в бывшей бизнес-партнерши семьи генпрокурора Юрия Луценко. 67-летняя женщина, которая работала бухгалтером в компании семье Луценко, не могла объяснить журналистам, откуда взяла средства на приобретение. Журналисты предполагали, что на самом деле недвижимость была куплена за деньги семьи генпрокурора через подставное лицо.

О бизнесе Дмитрия Огнева читайте в публикации "Украинской правды": Как заставить баранов работать. Репортаж с фермы

Напомним:

  • 11 июня партия "Голос" отозвала двух кандидатов в депутаты.
  • В частности, кандидата в Волынской области Тараса Шкитера (выдвигался по округу №22) из-за того, что, по данным активистов, он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.
  • Относительно Евгения Кугука (выдвигался по округу №217), то его активисты нашли в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Украинская правда
Темы: ГолосвиборыВерховная Рада
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