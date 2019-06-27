Керівник ОПУ розповів, як часто телефонує Коломойському

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Четвер, 27 червня 2019, 10:27

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не є людиною олігарха Ігоря Коломойського, хоч був його адвокатом і досі іноді з ним розмовляє.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу "1+1", який входить у медіахолдинг, співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський.

"Я був його адвокатом. Ну знов ж таки мені закидають близькість до багатьох персоналій. За останні роки я був адвокатом дуже багатьох політиків, великих бізнесменів", - сказав Богдан, відзначивши, що це йому ніяк не заважає.

На запитання, чи часто він телефонує Коломойському, керівник ОПУ сказав:

"Давно з ним не спілкувався. Але так, іноді розмовляю. Раніше практично кожен день зустрічався. Зараз я не можу з ним зустрітися і випити кави. Я не є людина Коломойського. Я є людина Зеленського".

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Нагадаємо:

  • 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.
  • 25 червня Зеленський звільнив Богдана з посади глави Адміністрації президента і призначив керівником Офісу президента України.

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Теми: Богдан Офіс президента Коломойський


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