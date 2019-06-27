Руководитель ОПУ рассказал, как часто звонит Коломойскому
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что не является человеком олигарха Игоря Коломойского, хотя был его адвокатом и до сих пор иногда с ним разговаривает.
Об этом он сказал в интервью каналу Комойського "1+1".
"Я был его адвокатом. Ну, опять же мне закидают близость ко многим персоналиям. За последние годы я был адвокатом очень многих политиков, крупных бизнесменов", - сказал Богдан, отметив, что это ему никак не мешает.
На вопрос, часто ли он звонит Коломойскому, руководитель ОПУ сказал:
"Давно с ним не общался. Но так, иногда разговариваю. Раньше практически каждый день встречался. Сейчас я не могу с ним встретиться и выпить кофе. Я не человек Коломойского. Я человек Зеленского".
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Напомним:
- 20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.
- 25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.
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