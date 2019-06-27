Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пропонує Раді знизити вартість електроенергії

Четвер, 27 червня 2019, 11:12

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії.

Відповідний документ за номером 10401 зареєстровано 26 червня.

Його текст ще не оприлюднено.

Глава держави визначив цей законопроект як невідкладний.

Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив позачергові вибори на 21 липня, хоча чергові вибори мали відбутися 27 жовтня.
  • Конституційний суд став на сторону президента у суперечці щодо конституційності відповідного указу Зеленського.
  • Чинні нардепи ще не прийняли до розгляду жодний із ключових законопроектів Зеленського.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийенергетикаціниВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибуде на саміт НАТО у середу – Bloomberg
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: