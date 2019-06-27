Зеленський пропонує Раді знизити вартість електроенергії

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Четвер, 27 червня 2019, 11:12

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії.

Відповідний документ за номером 10401 зареєстровано 26 червня.

Його текст ще не оприлюднено.

Глава держави визначив цей законопроект як невідкладний.

Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив позачергові вибори на 21 липня, хоча чергові вибори мали відбутися 27 жовтня.
  • Конституційний суд став на сторону президента у суперечці щодо конституційності відповідного указу Зеленського.
  • Чинні нардепи ще не прийняли до розгляду жодний із ключових законопроектів Зеленського.

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Теми: Зеленський енергетика ціни Верховна Рада


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