Зеленський пропонує Раді знизити вартість електроенергії

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії.

Відповідний документ за номером 10401 зареєстровано 26 червня.

Його текст ще не оприлюднено.

Глава держави визначив цей законопроект як невідкладний.

Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

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