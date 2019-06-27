Зеленский предлагает Раде снизить стоимость электроэнергии
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Четверг, 27 июня 2019, 11:12
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения стоимости электроэнергии.
Соответствующий документ под номером 10401 зарегистрирован 26 июня.
Его текст еще не обнародован.
Глава государства определил этот законопроект как неотложный.
Документ передан на рассмотрение руководству парламента.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил внеочередные выборы на 21 июля, хотя очередные выборы должны были состояться 27 октября.
- Конституционный суд встал на сторону президента в споре о конституционности соответствующего указа Зеленского.
- Действующие нардепы еще не приняли к рассмотрению ни один из ключевых законопроектов Зеленского.
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