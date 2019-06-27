Зеленский предлагает Раде снизить стоимость электроэнергии

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения стоимости электроэнергии.

Соответствующий документ под номером 10401 зарегистрирован 26 июня.

Его текст еще не обнародован.

Глава государства определил этот законопроект как неотложный.

Документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Напомним: