Медведчук зустрінеться з ватажками бойовиків ОРДЛО
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович заявив, що глава політради та кум російського президента Віктор Медведчук планує зустрітись з ватажками бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей.
Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає Liga.net.
За його словами, Медведчук зустрінеться з ними 27 червня з приводу звільнення заручників.
"Думаю, протягом найближчих 20-30 хвилин ми дізнаємося, що главі політради нашої партії вдалося звільнити кілька наших людей, що знаходяться в полоні", - заявив Рабинович.
Нагадаємо:
- Україна тривалий час веде переговори про обмін росіян, затриманих і засуджених в Україні, на політв'язнів Кремля та заручників на окупованих територіях.
- 21 грудня 2018 року Україна пропонувала Росії провести обмін утримуваних осіб у форматі 22 на 22 і 79 на 19 5 січня.
- Але Росія та її маріонетки проігнорували цю пропозицію.
- Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко сам блокував обмін заручниками, і якби була воля Порошенка, то обмін був би за 5 днів.
- На минулому тижні президент РФ Володимир Путін заявляв, що зустрічався зі своїм кумом Віктором медведчуком, з яким говорим про звільнення українських моряків та інших громадян україни, які знаходяться у російських в'язницях.
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