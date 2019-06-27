Медведчук зустрінеться з ватажками бойовиків ОРДЛО

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович заявив, що глава політради та кум російського президента Віктор Медведчук планує зустрітись з ватажками бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає Liga.net.

За його словами, Медведчук зустрінеться з ними 27 червня з приводу звільнення заручників.

"Думаю, протягом найближчих 20-30 хвилин ми дізнаємося, що главі політради нашої партії вдалося звільнити кілька наших людей, що знаходяться в полоні", - заявив Рабинович.

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