Медведчук встретится с главарями боевиков на Донбассе
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Четверг, 27 июня 2019, 13:07
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что глава политсовета и кум российского президента Виктор Медведчук планирует встретиться с главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает Liga.net.
По словам Вадима Рабиновича, Медведчук встретится с ними 27 июня по поводу освобождения украинских заложников.
"Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.
Напоминаем:
- Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.
- 21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января.
- Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко сам блокировал обмен заложниками, и если бы была воля Порошенко, то обмен был бы за 5 дней.
- На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречался со своим кумом Виктора Медведчука, с которым говорим об освобождении украинских моряков и других граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.
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