Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что глава политсовета и кум российского президента Виктор Медведчук планирует встретиться с главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает Liga.net.

По словам Вадима Рабиновича, Медведчук встретится с ними 27 июня по поводу освобождения украинских заложников.

"Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.

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