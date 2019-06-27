Медведчук встретится с главарями боевиков на Донбассе

2283 просмотра
Четверг, 27 июня 2019, 13:07

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что глава политсовета и кум российского президента Виктор Медведчук планирует встретиться с главарями боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает Liga.net.

По словам Вадима Рабиновича, Медведчук встретится с ними 27 июня по поводу освобождения украинских заложников.

"Думаю, в течение ближайших 20-30 минут мы узнаем, что главе политсовета нашей партии удалось освободить несколько наших людей, находящихся в плену", - заявил Рабинович.

Напоминаем:

  • Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.
  • 21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января.
  • Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.
  • Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко сам блокировал обмен заложниками, и если бы была воля Порошенко, то обмен был бы за 5 дней.
  • На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречался со своим кумом Виктора Медведчука, с которым говорим об освобождении украинских моряков и других граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Медведчук Донбасс заложники


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раду идет брат Медведчука 26 июня 2019, 12:02
Порошенко назвал главных оппонентов на выборах: он "держал их под плинтусом" 25 июня 2019, 18:07
В АП предложили помощь экссотрудникам канала ZIK 20 июня 2019, 20:42
Все новости
Главные новости
Зеленский назовет своего генпрокурора сразу после отставки Луценко
Глава "Слуги народа" Разумков раскритиковал демарш Украины в ПАСЕ
Украинцы рассказали, кого видят в кресле премьера
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра при СБУ
Все новости
Лайфхаки

Делайте этих 10 вещей утром, чтобы зарядиться позитивом на весь день

здоровье

Что способные сделать лишь 2 часа на улице с нашим организмом

ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів