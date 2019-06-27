Геращенко – Разумкову щодо ПАРЄ: До влади в Україні приходять дальтоніки

Віце-спікер парламенту та член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко заявила, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков плутає чорне з білим, коли критикує представників України за демарш у ПАРЄ.

Про це вона написала у Facebook.

"Разумков розкритикував українську делегацію в ПАРЄ. Саме українську делегацію, й ані слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали підсанкційних злочинців", - сказала Геращенко.

"Кажуть, він буде спікером в майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу - ВР, не Держдуми…", - додала нардеп.

Вона зазначила, що пишається українською делегацією, а також хоробрими колегами з Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі і" одним сміливим і чесним словаком".

"Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні", - наголосила Геращенко.

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