Геращенко – Разумкову щодо ПАРЄ: До влади в Україні приходять дальтоніки

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Четвер, 27 червня 2019, 13:37

Віце-спікер парламенту та член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко заявила, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков плутає чорне з білим, коли критикує представників України за демарш у ПАРЄ.

Про це вона написала у Facebook.

"Разумков розкритикував українську делегацію в ПАРЄ. Саме українську делегацію, й ані слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали підсанкційних злочинців", - сказала Геращенко.

"Кажуть, він буде спікером в майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу - ВР, не Держдуми…", - додала нардеп.

Вона зазначила, що пишається українською делегацією, а також хоробрими колегами з Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі і" одним сміливим і чесним словаком".

"Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні", - наголосила Геращенко.

Нагадаємо:

  • Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що попри відновлення повноважень Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи, вважає недоцільним вихід української делегації з її складу.
  • 26 червня ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.
  • Ухвалений документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та виніс 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі були відхилені.
  • За рішення проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися. 
  • На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Українська правда

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Теми: Геращенко Разумков Дмитро ПАРЄ


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