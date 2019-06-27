Геращенко – Разумкову щодо ПАРЄ: До влади в Україні приходять дальтоніки
Віце-спікер парламенту та член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко заявила, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков плутає чорне з білим, коли критикує представників України за демарш у ПАРЄ.
Про це вона написала у Facebook.
"Разумков розкритикував українську делегацію в ПАРЄ. Саме українську делегацію, й ані слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали підсанкційних злочинців", - сказала Геращенко.
"Кажуть, він буде спікером в майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу - ВР, не Держдуми…", - додала нардеп.
Вона зазначила, що пишається українською делегацією, а також хоробрими колегами з Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі і" одним сміливим і чесним словаком".
"Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні", - наголосила Геращенко.
Нагадаємо:
- Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що попри відновлення повноважень Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи, вважає недоцільним вихід української делегації з її складу.
- 26 червня ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.
- Ухвалений документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та виніс 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі були відхилені.
- За рішення проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися.
- На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.
- Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.
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