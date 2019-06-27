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Геращенко – Разумкову относительно ПАСЕ: К власти в Украине приходят дальтоники

Четверг, 27 июня 2019, 13:37

Вице-спикер парламента и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко заявила, что председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков путает черное с белым, когда критикует представителей Украины за демарш в ПАСЕ.

Об этом она написала в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о российской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников", - сказала Геращенко.

"Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы... ", - добавила нардеп.

Она отметила, что гордится украинской делегацией, а также храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и "одним смелым и честным словаком".

"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, которые не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - отметила Геращенко.

Напомним:

  • Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.
  • В среду вечером, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.
  • Принятый документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и вынес 5 требований к России. Однако предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.
  • За решение проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались. 
  • На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов крымчан.
  • Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГеращенкоРазумков ДмитрийПАСЕ
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