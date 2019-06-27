Геращенко – Разумкову относительно ПАСЕ: К власти в Украине приходят дальтоники

Вице-спикер парламента и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко заявила, что председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков путает черное с белым, когда критикует представителей Украины за демарш в ПАСЕ.

Об этом она написала в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о российской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников", - сказала Геращенко.

"Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы... ", - добавила нардеп.

Она отметила, что гордится украинской делегацией, а также храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и "одним смелым и честным словаком".

"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, которые не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - отметила Геращенко.

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