Бірюков: Через обшуки Міноборони не зможе купувати каски і бронежилети

Кандидат в нардепи від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Юрій Бірюков заявив, що Міністерство оборони не може купувати або приймати на склади жодного елемента речового забезпечення, бо слідчі Державного бюро розслідувань вилучили всю документацію.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, вранці 27 червня слідчі ДБР закінчили обшуки в Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

"Ні, вони не знайшли гроші або злата-срібла. Ні, вони не знайшли ніяких компроматів. А вони і не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони, на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку", - заявив Бірюков.

"З сьогоднішнього дня Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення. З сьогоднішнього дня Міністерство оборони України не має право купувати каски і бронежилети", - додав він.

Екс-радник міністра оборони зазначив, що кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є, але потім нібито доведеться волонтерам знову забезпечувати армію.

"Можна було зробити копії, благо МФУшки там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони б були б вислані. Можна було б завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше", - розповів Бірюков.

На його думку, за місяць Україну відкинули на 15 років назад, а українську армію готують до капітуляції.

"І ще один момент. Дехто Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенку". Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери... де ... а матеріали... Росія?", - запитав він.

Згодом, на брифінгу в четвер, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко також заявив, що забезпечення армії заблоковано через обшуки ДБР.

"У нас були вилучені оригінали документів, робочі зразки і, відповідно, всі електронні носії інформації. Це говорить про те, що повністю паралізована робота нашого головного управління. Ні видати висновок на проведення торгів, ні отримати готову продукцію ми зараз не можемо. Тобто повністю зупинено постачання в армію засобів захисту", - цитує його "Укрінформ".

Він зазначив, що в управлінні не знають, наскільки довго це буде тривати, але наразі нічого не можуть зробити.

"Ми просили залишити оригінали документів, ми просили залишити робочі зразки, ми просили залишити зразки-еталони, але нас не почули", - сказав Марченко.

За словами адвоката Володимира Охріменка, який виступає стороною захисту у справі, під час проведення обшуку були вилучені документи, які не вказані у переліку, визначеному судом.

Нагадаємо: