Бирюков: Из-за обысков Минобороны не сможет покупать каски и бронежилеты

Кандидат в нардепы от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков заявил, что Министерство обороны не может покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения, потому что следователи Государственного бюро расследований изъяли всю документацию.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, утром 27 июня следователи ГБР закончили обыски в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Нет, они не нашли деньги или злата-серебра. Нет, они не нашли никаких компроматов. А они и не искали. Следователи ГБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны, на основании которых проводится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку", - заявил Бирюков.

"С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или брать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать каски и бронежилеты", - добавил он.

Экс-советник министра обороны отметил, что несколько недель выдача формы будет идти со складов, запасы есть, но потом якобы придется волонтерам вновь обеспечивать армию.

"Можно было сделать копии, благо МФУшки там были. Можно было запросить копии официально, и они бы были бы высланы. Можно было бы загрузить документацию прямо с сайта МО, благо она там опубликована. Но нет, изъяли оригиналы, а это ключевое для объявления новых закупок или приема уже закупленного ранее", - рассказал Бирюков.

По его мнению, за месяц Украину откинули на 15 лет назад, а украинскую армию готовят к капитуляции.

"И еще один момент. Некто Портнов написал вчера о том, что это его "привет Порошенко". Интересный привет - изъятие компьютеров со всеми материалами научно-исследовательской работы. Далее все эти компьютеры... где... а материалы... Россия? ", - спросил он.

Напомним: