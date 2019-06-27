Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ про "полонених Медведчука": Офіційної інформації нема, але готові зустріти

Четвер, 27 червня 2019, 18:33

Служба безпеки України не має офіційної інформації стосовно осіб, яких ватажки ОРДЛО нібито передають Києву за домовленністю з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в заяві СБУ на її сторінці у Facebook.

"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - додають у спецслужбі.

Там нагадали, що одностороння передача Україною 15 осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

Нагадаємо:

  • У четвер російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Медведчук домовився з ватажками окупантів Донбасу Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником на звільнення чотирьох полонених. За словами останнього, чотирьох людей буде у п'ятницю передано в Мінську Медведчуку.
  • Сам Медведчук дав зрозуміти на брифінгу, що вів переговори з особистої ініціативи і звільнення буде одностороннім.
  • Президент Володимир Зеленський дорікнув куму Путіна у тому, що той згадує про військовополонених в Росії та на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.

Українська правда
Теми: СБУМедведєвполоненіОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
СБУ
Прокурори домоглись арешту одіозного блогера, який перешкоджав врученню повісток
СБУ: Митрополит Павло не може залишати село на Київщині і знімати "браслет"
США підтримують зусилля України у боротьбі з російськими шпигунами – Держдеп
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: