СБУ про "полонених Медведчука": Офіційної інформації нема, але готові зустріти
Служба безпеки України не має офіційної інформації стосовно осіб, яких ватажки ОРДЛО нібито передають Києву за домовленністю з кумом Путіна Віктором Медведчуком.
Про це йдеться в заяві СБУ на її сторінці у Facebook.
"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - додають у спецслужбі.
Там нагадали, що одностороння передача Україною 15 осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.
Нагадаємо:
- У четвер російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Медведчук домовився з ватажками окупантів Донбасу Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником на звільнення чотирьох полонених. За словами останнього, чотирьох людей буде у п'ятницю передано в Мінську Медведчуку.
- Сам Медведчук дав зрозуміти на брифінгу, що вів переговори з особистої ініціативи і звільнення буде одностороннім.
- Президент Володимир Зеленський дорікнув куму Путіна у тому, що той згадує про військовополонених в Росії та на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua