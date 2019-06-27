СБУ про "полонених Медведчука": Офіційної інформації нема, але готові зустріти

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Четвер, 27 червня 2019, 18:33

Служба безпеки України не має офіційної інформації стосовно осіб, яких ватажки ОРДЛО нібито передають Києву за домовленністю з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в заяві СБУ на її сторінці у Facebook.

"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - додають у спецслужбі.

Там нагадали, що одностороння передача Україною 15 осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

Нагадаємо:

  • У четвер російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Медведчук домовився з ватажками окупантів Донбасу Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником на звільнення чотирьох полонених. За словами останнього, чотирьох людей буде у п'ятницю передано в Мінську Медведчуку.
  • Сам Медведчук дав зрозуміти на брифінгу, що вів переговори з особистої ініціативи і звільнення буде одностороннім.
  • Президент Володимир Зеленський дорікнув куму Путіна у тому, що той згадує про військовополонених в Росії та на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.

Українська правда

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Теми: СБУ Медведєв полонені ОРДЛО


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