СБУ про "полонених Медведчука": Офіційної інформації нема, але готові зустріти

Служба безпеки України не має офіційної інформації стосовно осіб, яких ватажки ОРДЛО нібито передають Києву за домовленністю з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в заяві СБУ на її сторінці у Facebook.

"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - додають у спецслужбі.

Там нагадали, що одностороння передача Україною 15 осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

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