Зеленський дорікнув Медведчуку: згадує про полонених під вибори
Президент Володимир Зеленський дорікнув куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку у тому, що він згадує про військовополонених в Росії та на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.
Про це Зеленський заявив на брифінгу 27 червня.
За його словами, він жодного разу не спілкувався з Медведчукам і не розуміє, чому у великої незалежної країни мають бути такі посередники.
"Він знає моє відношення до цього питання… Це дуже важливе питання, чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання про припинення війни з його сторони тільки під вибори?", - сказав він.
27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.
На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.
Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.
Нагадаємо:
- Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
- Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук за президента Петра Порошенка через свою близькість із російським президентом Володимиром Путіним брав участь у переговорах про обмін полоненими.
- Уже під завершення своєї каденції у квітні цього року Порошенко припинив зустрічі з Медведчуком і доручив Службі безпекиУкраїни перевірити, чи потрібна участь кума Путіна в переговорах про звільнення заручників.
- Медведчук перед цим озвучив свій план щодо "встановлення миру".
- У команді нового президента Володимира Зеленського хотіли виключити Медведчука з переговорів, але кум Путіна заявляв, що це не вдасться.
- Також Медведчук обіцяв далі вести переговори нібито заради "миру" й вести партію в парламент заради реалізації Мінських угод.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua