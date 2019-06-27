Зеленський дорікнув Медведчуку: згадує про полонених під вибори

Президент Володимир Зеленський дорікнув куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку у тому, що він згадує про військовополонених в Росії та на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.

Про це Зеленський заявив на брифінгу 27 червня.

За його словами, він жодного разу не спілкувався з Медведчукам і не розуміє, чому у великої незалежної країни мають бути такі посередники.

"Він знає моє відношення до цього питання… Це дуже важливе питання, чому піднімається питання повернення полонених, чому піднімається питання про припинення війни з його сторони тільки під вибори?", - сказав він.

27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

На зустрічі ватажки бойовиків заявили, що у п'ятницю передадуть Медведчуку в Мінську чотирьох людей. РосЗМІ назвали це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.

Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.

Нагадаємо: