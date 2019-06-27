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СБУ о "пленных Медведчука": Официальной информации нет, но готовы встретить

Четверг, 27 июня 2019, 18:33

Служба безопасности Украины не имеет официальной информации касательно лиц, которых главари ОРДЛО якобы передают Киеву по договоренности с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в заявлении СБУ на ее странице в Facebook.

"Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - добавляют в спецслужбе.

Там напомнили, что односторонняя передача Украине 15 человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

Напомним:

  • В четверг российские СМИ распространили информацию, что Медведчук договорился с главарями оккупантов Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасичником на освобождение четырех пленных. По словам последнего, четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку.
  • Сам Медведчук дал понять на брифинге, что вел переговоры по личной инициативе и освобождение будет односторонним.
  • Президент Владимир Зеленский упрекнул кума Путина в том, что тот вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях всего за несколько недель до выборов.

Украинская правда
Темы: СБУМедведевпленныеОРДЛО
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