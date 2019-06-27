СБУ о "пленных Медведчука": Официальной информации нет, но готовы встретить

Служба безопасности Украины не имеет официальной информации касательно лиц, которых главари ОРДЛО якобы передают Киеву по договоренности с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в заявлении СБУ на ее странице в Facebook.

"Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - добавляют в спецслужбе.

Там напомнили, что односторонняя передача Украине 15 человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

Напомним: