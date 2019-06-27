Війна на Донбасі: 18 ворожих обстрілів, один боєць поранений
Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 18 разів порушили режим тиші, один боєць поранений.
Про це повідомив прес-центр Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
Опитне – з озброєння БМП;
Старогнатівка – з артилерійських систем калібру 152 мм;
Мар'їнка – тричі, з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Лебединське – зі стрілецької зброї;
Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 обстрілів українських позицій:
Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм;
Золоте-4 – з гранатометів різних систем;
Новгородське – тричі, із мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
новолуганське – тричі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, та стрілецької зброї;
Луганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
Оріхове – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Світлодарськ – з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Нагадаємо:
- Минулої доби бойовики 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 7 українських військових отримали поранення.