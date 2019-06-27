Війна на Донбасі: 18 ворожих обстрілів, один боєць поранений

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 18 разів порушили режим тиші, один боєць поранений.

Про це повідомив прес-центр Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

Опитне – з озброєння БМП;

Старогнатівка – з артилерійських систем калібру 152 мм;

Мар'їнка – тричі, з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Лебединське – зі стрілецької зброї;

Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 обстрілів українських позицій:

Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм;

Золоте-4 – з гранатометів різних систем;

Новгородське – тричі, із мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

новолуганське – тричі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, та стрілецької зброї;

Луганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Оріхове – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Світлодарськ – з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

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