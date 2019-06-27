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Война на Донбассе: 18 вражеских обстрелов, один боец ​​ранен

Четверг, 27 июня 2019, 20:33

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим тишины, один боец ​​ранен.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

Опытное - из вооружения БМП;

Старогнатовка - из артиллерийских систем калибра 152 мм;

Марьинка - трижды, из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Лебединское - из стрелкового оружия;

Новотроицкое - из гранатометов различных систем;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций:

Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм;

Золотое-4 - из гранатометов различных систем;

Новгородское - трижды, из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Новолуганское - трижды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

Луганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Орехово - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Светлодарск - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Напомним:

  • За прошедшие сутки боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 7 украинских военных получили ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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