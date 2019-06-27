Война на Донбассе: 18 вражеских обстрелов, один боец ранен
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим тишины, один боец ранен.
Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
Опытное - из вооружения БМП;
Старогнатовка - из артиллерийских систем калибра 152 мм;
Марьинка - трижды, из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Лебединское - из стрелкового оружия;
Новотроицкое - из гранатометов различных систем;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций:
Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм;
Золотое-4 - из гранатометов различных систем;
Новгородское - трижды, из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
Новолуганское - трижды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
Луганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Орехово - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
Светлодарск - из артиллерийских систем калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Напомним:
- За прошедшие сутки боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 7 украинских военных получили ранения.