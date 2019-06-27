Директор ДБР рішення місцевих рад на користь Євромайдану оскаржував у суді

Чинний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба гальмував рішення місцевих рад Львівщини на підтримку Євромайдану оскарженням їх у суді.

Про це в четвер, 27 червня, інформує Bihus.Info.

Повідомляється, що під час Революції Гідності місцеві ради Львівщини прийняли низку політичних рішень на підтримку Євромайдану. Тоді як Труба, який на той час працював прокурором у Львівській області, ці рішення оскаржував.

Зокрема, він вимагав скасувати рішення Лисиничівської сільської ради про "неприпустимість відмови від євроінтеграції", оскільки, на його думку, зовнішня політика і міжнародні відносини – не в межах її повноважень.

Крім того, як зазначають журналісти, прокурор оскаржив рішення кількох рад підтримати резолюцію Євромайдану і заборонити Януковичу підписувати угоду про Митний Союз.

Водночас повідомляється, що після перемоги Революції Гідності Труба відкликав усі свої позови, які ще не розглянув суд.

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