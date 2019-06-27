Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор ДБР рішення місцевих рад на користь Євромайдану оскаржував у суді

Четвер, 27 червня 2019, 21:48
Директор ДБР рішення місцевих рад на користь Євромайдану оскаржував у суді

Чинний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба гальмував рішення місцевих рад Львівщини на підтримку Євромайдану оскарженням їх у суді.

Про це в четвер, 27 червня, інформує Bihus.Info.

Повідомляється, що під час Революції Гідності місцеві ради Львівщини прийняли низку політичних рішень на підтримку Євромайдану. Тоді як Труба, який на той час працював прокурором у Львівській області, ці рішення оскаржував.

Зокрема, він вимагав скасувати рішення Лисиничівської сільської ради про "неприпустимість відмови від євроінтеграції", оскільки, на його думку, зовнішня політика і міжнародні відносини – не в межах її повноважень.

Крім того, як зазначають журналісти, прокурор оскаржив рішення кількох рад підтримати резолюцію Євромайдану і заборонити Януковичу підписувати угоду про Митний Союз.

Водночас повідомляється, що після перемоги Революції Гідності Труба відкликав усі свої позови, які ще не розглянув суд.

Читайте також:

За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

"Фарс". Як Порошенко з Турчиновим розписали Бюро розслідувань

Нагадаємо:

  • 16 листопада 2017 року директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.
  • 22 листопада 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.
  • 27 червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким визнав склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР.

Теми: ЄвромайданДБРТруба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: