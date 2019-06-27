Директор ГБР во время Революции решения местных советов в пользу Евромайдана оспаривал в суде

Нынешний директор Государственного бюро расследований Роман Труба тормозил решения местных советов Львовской области в поддержку Евромайдана обжалованием их в суде.

Об этом в четверг, 27 июня, информирует Bihus.Info.

Сообщается, что во время Революции Достоинства местные советы Львовской области приняли ряд политических решений в поддержку Евромайдана. При этом Труба, в то время прокурор в Львовской области, эти решения оспаривал.

В частности, он требовал отменить решение Лисиничевского сельского совета о "недопустимости отказа от евроинтеграции", поскольку, по его мнению, внешняя политика и международные отношения - не в пределах полномочий данного органа власти.

Кроме того, как отмечают журналисты, прокурор обжаловал решения нескольких советов поддержать резолюцию Евромайдана и запретить Януковичу подписывать соглашение о Таможенном Союзе.

В то же время сообщается, что после победы Революции Достоинства Труба отозвал все свои иски, которые еще не рассмотрел суд.

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