Директор ГБР во время Революции решения местных советов в пользу Евромайдана оспаривал в суде
Нынешний директор Государственного бюро расследований Роман Труба тормозил решения местных советов Львовской области в поддержку Евромайдана обжалованием их в суде.
Об этом в четверг, 27 июня, информирует Bihus.Info.
Сообщается, что во время Революции Достоинства местные советы Львовской области приняли ряд политических решений в поддержку Евромайдана. При этом Труба, в то время прокурор в Львовской области, эти решения оспаривал.
В частности, он требовал отменить решение Лисиничевского сельского совета о "недопустимости отказа от евроинтеграции", поскольку, по его мнению, внешняя политика и международные отношения - не в пределах полномочий данного органа власти.
Кроме того, как отмечают журналисты, прокурор обжаловал решения нескольких советов поддержать резолюцию Евромайдана и запретить Януковичу подписывать соглашение о Таможенном Союзе.
В то же время сообщается, что после победы Революции Достоинства Труба отозвал все свои иски, которые еще не рассмотрел суд.
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Напомним:
- 16 ноября 2017 года директором ГБР конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.
- 22 ноября 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.
- 27 июня Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым признал состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР.