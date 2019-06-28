Манафорт не визнає себе винним за новим звинуваченням у шахрайстві

Екс-керівник передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новими звинуваченнями у шахрайстві, які проти нього висунули у штаті Нью-Йорк.

Про це він заявив під час свого першого виступу у суді Нью-Йорка, передає "Радіо Свобода".

"Звинувачення відокремлені від федеральних звинувачень, за якими Манафорт уже отримав вирок 2018 року.

Через нові звинувачення виникають питання про те, чи не порушують прокурори право Манафорта не бути засудженим двічі за один і той же злочин", - йдеться у повідомленні.

Під час судового процесу у справі Манафорта президент США Дональд Трамп припускав, що може розглянути питання про його помилування.

Прокурори у відповідь подали державні звинувачення проти Манафорта, оскільки президентське помилування стосується лише федеральних звинувачень.

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