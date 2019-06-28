Манафорт не признает себя виновным по новому обвинению в мошенничестве

Экс-руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, которые против него выдвинули в штате Нью-Йорк.

Об этом он заявил во время своего первого выступления в суде Нью-Йорка, передает "Радио Свобода".

"Обвинения отделены от федеральных обвинений, по которым Манафорт уже получил приговор в 2018 году.

Из-за новых обвинений возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление", - говорится в сообщении.

Во время судебного процесса по делу Манафорта президент США Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о его помиловании.

Прокуроры в ответ подали государственные обвинения против Манафорта, поскольку президентское помилование касается только федеральных обвинений.

Напомним: