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Манафорт не признает себя виновным по новому обвинению в мошенничестве

Пятница, 28 июня 2019, 02:20

Экс-руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, которые против него выдвинули в штате Нью-Йорк.

Об этом он заявил во время своего первого выступления в суде Нью-Йорка, передает "Радио Свобода".

"Обвинения отделены от федеральных обвинений, по которым Манафорт уже получил приговор в 2018 году.

Из-за новых обвинений возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление", - говорится в сообщении.

Во время судебного процесса по делу Манафорта президент США Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о его помиловании.

Прокуроры в ответ подали государственные обвинения против Манафорта, поскольку президентское помилование касается только федеральных обвинений.

Напомним:

  • 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
  • Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортСША
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