Манафорт не признает себя виновным по новому обвинению в мошенничестве

84 просмотра
Пятница, 28 июня 2019, 02:20

Экс-руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, которые против него выдвинули в штате Нью-Йорк.

Об этом он заявил во время своего первого выступления в суде Нью-Йорка, передает "Радио Свобода".

"Обвинения отделены от федеральных обвинений, по которым Манафорт уже получил приговор в 2018 году.

Из-за новых обвинений возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление", - говорится в сообщении.

Во время судебного процесса по делу Манафорта президент США Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о его помиловании.

Прокуроры в ответ подали государственные обвинения против Манафорта, поскольку президентское помилование касается только федеральных обвинений.

Напомним:

  • 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
  • Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Манафорт США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Манафорта могут перевести в тюрьму Нью-Йорка для проведения нового судебного процесса 5 июня 2019, 01:02
В США предъявили обвинения банкиру, который свидетельствовал по делу Манафорта 24 мая 2019, 06:42
Дело против Лещенко: депутат говорит, что у него заберут мандат 23 мая 2019, 13:31
Все новости
Главные новости
Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи
Политзаключенный Кремля находится в колонии Харькова
Климкин выложил в Facebook дипломатические ноты, которые не показал Зеленскому
На Банковой забросали яйцами чучело Медведчука и принесли гроб
Все новости
мнение

10 украинских привычек, которые удивляют иностранцев

мнение

Как укладывать волосы так, чтобы им не навредить

здоровье

8 упражнений для красивой осанки у водителей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів