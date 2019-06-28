Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі

П'ятниця, 28 червня 2019, 16:34
У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі

У партії "Європейська солідарність" заявляють про підготовку обшуків у "відкритому офісі" партії.

Про це повідомила народний депутат Вікторія Сюмар, йдеться на сайті політсили.

"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі "ЄС". Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки", – сказала Сюмар.

Водночас, за її словами, в партії вбачають у цьому "суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу "Європейської Солідарності".

Сюмар додала, що в партії не дозволять паралізувати її роботу.

"Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана вона.

Сюмар також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій, і міжнародних структур, аби поінформувати їх про "тиск та загрозу демократичним виборам".

Водночас у партії не уточнили, яка структура та у якому провадженні готує обшуки в її офісі.

Нагадаємо:

  • 26 червня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.
  • Раніше партія Петра Порошенка скаржилась, що на її членів здійснюється тиск, бо ДБР проводить обшуки в одного з представників партії Юрія Бірюкова.
  • Бірюков був радником міністра оборони Степана Полторака.
  • Екс-заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов натякнув, що причетний до обшуків в будинку колишнього радника екс-президента Юрія Бірюкова.

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Європейська солідарність
Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали
Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч
"Євросолідарність" заявила про тиск у Раді: Гончаренка не пустили за кордон на конференцію
Останні новини
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
Усі новини...
Реклама: