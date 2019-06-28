У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі

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П'ятниця, 28 червня 2019, 16:34

У партії "Європейська солідарність" заявляють про підготовку обшуків у "відкритому офісі" партії.

Про це повідомила народний депутат Вікторія Сюмар, йдеться на сайті політсили.

"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі "ЄС". Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки", – сказала Сюмар.

Водночас, за її словами, в партії вбачають у цьому "суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу "Європейської Солідарності".

Сюмар додала, що в партії не дозволять паралізувати її роботу.

"Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана вона.

Сюмар також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій, і міжнародних структур, аби поінформувати їх про "тиск та загрозу демократичним виборам".

Водночас у партії не уточнили, яка структура та у якому провадженні готує обшуки в її офісі.

Нагадаємо:

  • 26 червня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.
  • Раніше партія Петра Порошенка скаржилась, що на її членів здійснюється тиск, бо ДБР проводить обшуки в одного з представників партії Юрія Бірюкова.
  • Бірюков був радником міністра оборони Степана Полторака.
  • Екс-заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов натякнув, що причетний до обшуків в будинку колишнього радника екс-президента Юрія Бірюкова.

Українська правда

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Теми: Європейська солідарність обшуки


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