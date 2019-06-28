В партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе
В партии "Европейская солидарность" заявляют о подготовке обысков в "открытом офисе" партии.
Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, говорится на сайте политсилы.
"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "ЕС". Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски", - сказала Сюмар.
Однако, по ее словам, в партии видят в этом "чисто политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности".
Сюмар добавила, что в партии не позволят парализовать ее работу.
"Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - убеждена она.
Сюмар также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям, и международным структурам, чтобы проинформировать их о "давлении и угрозе демократическим выборам".
В то же время в партии не уточнили, какая структура и в каком производстве готовит обыски в ее офисе.
Напомним:
- 26 июня сообщалось, что Государственное бюро расследований проводит 40 обысков у должностных лиц министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.
- Ранее партия Петра Порошенко жаловалась, что на ее членов осуществляется давление, потому ГБР проводит обыски у одного из представителей партии Юрия Бирюкова.
- Бирюков был советником министра обороны Степана Полторак.
- Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обысков в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.
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