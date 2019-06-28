В партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе

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Пятница, 28 июня 2019, 16:34

В партии "Европейская солидарность" заявляют о подготовке обысков в "открытом офисе" партии.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, говорится на сайте политсилы.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "ЕС". Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски", - сказала Сюмар.

Однако, по ее словам, в партии видят в этом "чисто политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности".

Сюмар добавила, что в партии не позволят парализовать ее работу.

"Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - убеждена она.

Сюмар также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям, и международным структурам, чтобы проинформировать их о "давлении и угрозе демократическим выборам".

В то же время в партии не уточнили, какая структура и в каком производстве готовит обыски в ее офисе.

Напомним:

  • 26 июня сообщалось, что Государственное бюро расследований проводит 40 обысков у должностных лиц министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.
  • Ранее партия Петра Порошенко жаловалась, что на ее членов осуществляется давление, потому ГБР проводит обыски у одного из представителей партии Юрия Бирюкова.
  • Бирюков был советником министра обороны Степана Полторак.
  • Экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов намекнул, что причастен к обысков в доме бывшего советника экс-президента Юрия Бирюкова.

Украинская правда

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Темы: Европейская солидарность обыски


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