В партии Порошенко заявили о подготовке обысков в ее офисе

В партии "Европейская солидарность" заявляют о подготовке обысков в "открытом офисе" партии.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, говорится на сайте политсилы.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "ЕС". Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски", - сказала Сюмар.

Однако, по ее словам, в партии видят в этом "чисто политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности".

Сюмар добавила, что в партии не позволят парализовать ее работу.

"Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - убеждена она.

Сюмар также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям, и международным структурам, чтобы проинформировать их о "давлении и угрозе демократическим выборам".

В то же время в партии не уточнили, какая структура и в каком производстве готовит обыски в ее офисе.

Напомним: