Звільнені українці прибули до Києва, Медведчук відповів Зеленському

Четверо звільнених у п’ятницю з полону бойовиків українців прилетіли до Києва.

Дмитро Великий, якого утримували в Макеєвській колонії (МВК-32), зазначив у коментарі журналістам, що почувається добре.

Водночас він не став коментувати обставини, як потрапив у полон та факт свого перебування у розшуку.

На питання, навіщо їх везли з Донбасу через Ростов і Мінськ, Великий сказав: "Нам нічого не пояснювали".

Інші звільнені українці також розповіли, що дізналися про те, що планується їхнє звільнення, кілька днів тому.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у коментарі "112 Україна" заявив, що буде і далі проводити роботу зі звільнення утримуваних в ОРДЛО і РФ українців.

Він підкреслив, що мова йде про одностороннє звільнення, а не обмін, тому що "переговорами про обмін має займатися влада".

За словами Медведчука, звільнені українці були доставлені з окупованого Донбасу саме до Мінська, тому що так захотіли "представники Донецька та Луганська". Вони ж, за словами Медведчука, визначили осіб, які підлягають звільненню.

Кум Володимира Путіна також прокоментував закид президента Володимира Зеленського, який заявив, що Медведчук піднімає питання звільнення полонених "тільки під вибори".

"Зеленський запитує, чому Медведчук займається питаннями миру і звільнення перед виборами, я йому відповідаю: я цим займаюся з 2014 року, коли, я думаю, він ще не думав про президентство, і буду займатися далі, незалежно від його побажань, від його волі або від будь-яких його доручень, яких я і наша партія не потребуємо", - сказав Медведчук.

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