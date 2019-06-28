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Одного зі звільнених з полону українців розшукують за дезертирство – СБУ

П'ятниця, 28 червня 2019, 18:59
Дмитро Великий
скріншот з трансляції "112 Україна"

Звільненого 28 червня з полону бойовиків українця Дмитра Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська під час зустрічі звільнених полонених в Міжнародному аеропорті "Київ" ім. Сікорського, повідомляє Громадське.

"Є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду була оголошена в розшук", — повідомила Гітлянська, відповідаючи на запитання про порушену справу щодо одного з звільнених українців.

Речниця СБУ уточнила, що відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх прав України.

"Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій буде вирішувати слідчий військової прокуратури", — заявила Гітлянська.

Крім того, вона повідомила про фільтраційні заходи щодо перевірки звільнених українців на предмет співпраці з бойовиками.

"У нас є звичайна процедура перевірки, яку ми здійснюємо щодо всіх звільнених, перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва, але ви знаєте, що у нас, відповідно до Кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності", — заявила Гітлянська.

"Тому, якщо у хлопців так не дай Боже сталося, є можливість зараз про це заявити, і щодо них не буде жодних кримінальних переслідувань", — заявила речниця СБУ.

Вона також додала, що звільненим заручникам завжди пропонується пройти реабілітацію.

При цьому Гітлянська уточнила, що Великий з трьома іншими звільненими українцями поїде в клініку для обстеження.

Водночас вона зазначила, що СБУ не веде справу Великого, і тому не має підстав вручати йому підозру.

"Але слідчі в курсі, і я думаю, що вони будуть діяти виключно в межах українського законодавства", — додала вона.

Нагадаємо,

  • Напередодні ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник дали Віктору Медведчуку згоду на звільнення чотирьох утримуваних осіб.
  • У списку звільнених - Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов.
  • У п'ятницю чотирьох звільнених з полону бойовиків українців доправили з Ростова-на-Дону до Мінська (Білорусь), звідки вони вирушили до Києва.
  • У коментарі журналістам Дмитро Великий повідомив, що його утримували в Макеєвській колонії (МВК-32) та що він почувається добре. Водночас він не став коментувати обставини, як потрапив у полон та факт свого перебування у розшуку.

Теми: СБУполоненіМедведчук
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