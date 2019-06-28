Одного из освобожденных из плена украинцев разыскивают за дезертирство - СБУ

Освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского, сообщает Громадське.

"Есть такой человек, который соответственно на основании решения суда был объявлен ​​в розыск", - сообщила Гитлянская, отвечая на вопрос о возбужденном деле в отношении одного из освобожденных украинцев.

Пресс-секретарь СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних прав Украины.

"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, о дальнейших действиях будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.

Кроме того, она сообщила о фильтрационных мероприятиях по проверке освобожденных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками.

"У нас есть обычная процедура проверки, мы осуществляем по всем освобожденным, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству, но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности", - заявила Гитлянская.

"Поэтому, если у ребят так не дай Бог произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и по ним не будет никаких уголовных преследований", - заявила пресс-секретарь СБУ.

Она также добавила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.

При этом Гитлянская уточнила, что Великий с тремя другими освобожденными украинцами поедет в клинику для обследования.

В то же время она отметила, что СБУ не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение.

"Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", - добавила она.

Напомним,