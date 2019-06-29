Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків: Це була пастка

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Субота, 29 червня 2019, 06:03

Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.

Про це спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив в коментарі polygraph.info.

"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України", - йдеться в публікації.

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.

"Це була пастка", - додав він.

Більше читайте у статті ЄП: 

"Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"

Нагадаємо:

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Теми: полонені моряки Росія ЄС США


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