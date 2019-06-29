Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків: Це була пастка
Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.
Про це спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив в коментарі polygraph.info.
"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України", - йдеться в публікації.
"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.
"Це була пастка", - додав він.
"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 червня 2019 р.
It was a trap.
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"Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості.
- За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.
- У ніч на 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
- В цей же день, коли закінчується термін виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про негайне звільнення українських моряків, в Кремлі заявили, що питання про їхню долю знаходиться за межами юрисдикції трибуналу ООН.
- 26 червня в МЗС України повідомили про отримання ноти від російської сторони, в якій міститься цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.