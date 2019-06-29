Волкер о предложении России освободить моряков: Это была ловушка
Предложение России касательно передачи захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме является оскорбительным.
Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии polygraph.info.
"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания во-первых, также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины", - говорится в публикации.
"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков", - процитировал Волкер название статьи на своей странице в twitter.
"Это была ловушка", - добавил он.
"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 червня 2019 р.
It was a trap.
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Напомним:
- Ранее стало известно, что между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности.
- По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.
- В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
- В этот же день, когда истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении украинских моряков, в Кремле заявили, что вопрос об их судьбе находится за пределами юрисдикции трибунала ООН.
- 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.
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