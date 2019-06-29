Волкер о предложении России освободить моряков: Это была ловушка

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Суббота, 29 июня 2019, 06:03

Предложение России касательно передачи захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме является оскорбительным.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии polygraph.info.

"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания во-первых,  также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины", - говорится в публикации.

"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков", - процитировал Волкер название статьи на своей странице в twitter.

"Это была ловушка", -  добавил он.

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Напомним:

  • Ранее стало известно, что между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности.
  • По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.
  • В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
  • В этот же день, когда истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении украинских моряков, в Кремле заявили, что вопрос об их судьбе находится за пределами юрисдикции трибунала ООН.
  • 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

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Темы: пленные моряки Росcия ЕС США


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