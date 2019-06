Волкер о предложении России освободить моряков: Это была ловушка

Предложение России касательно передачи захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме является оскорбительным.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии polygraph.info.

"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания во-первых, также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины", - говорится в публикации.

"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков", - процитировал Волкер название статьи на своей странице в twitter.

"Это была ловушка", - добавил он.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



