Верховний суд відмовився знімати Бойка з виборів

Верховний суд України відхилив позов з вимогою скасувати рішення ЦВК про реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у нардепи за виборчим списком партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це 29 червня повідомили у прес-службі партії.

"Сьогодні Верховний суд відхилив чергову скаргу .... з вимогою скасувати реєстрацію засновника "Опозиційної платформи - За життя", кандидата у прем'єр-міністри Юрія Бойка. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні партії.

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