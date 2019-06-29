Верховний суд відмовився знімати Бойка з виборів

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Субота, 29 червня 2019, 19:51

Верховний суд України відхилив позов з вимогою скасувати рішення ЦВК про реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у нардепи за виборчим списком партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це 29 червня повідомили у прес-службі партії.

"Сьогодні Верховний суд відхилив чергову скаргу .... з вимогою скасувати реєстрацію засновника "Опозиційної платформи - За життя", кандидата у прем'єр-міністри Юрія Бойка. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні партії.

Нагадаємо, 

  • Вибори до Верховної Ради 9 скликання відбудуться 21 липня відповідно до указу президента Володимира Зеленського, який розпустив Верховну Раду 8 скликання. 
  • Центральна виборча комісія завершила прийом документів від кандидатів у нардепи на дострокові парламентські вибори 20 червня і могла реєструвати їх до 25 червня включно. 
  • До 8 липня партії мали змогу звертатися до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію кандидатів.
  • 25 червня у Шостий апеляційний адмінсуд надійшла вимога скасувати реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у нардепи за списком "Опозиційною платформи - За життя".

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Теми: вибори Верховний суд ЦВК Бойко Опозиційний блок


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