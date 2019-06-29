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Верховный суд отказался снимать Бойко с выборов

Суббота, 29 июня 2019, 19:51

Верховный суд Украины отклонил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Юрия Бойко кандидатом в нардепы по избирательному списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня Верховный суд отклонил очередную жалобу .... с требованием отменить регистрацию основателя "Оппозиционной Платформы – За жизнь", кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит", - отмечается в сообщении партии. 

Напомним, 

  • Выборы в Верховную Раду 9 созыва состоятся 21 июля согласно указу президента Владимира Зеленского, который распустил Верховную Раду 8 созыва.
  • Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов в нардепы на досрочные парламентские выборы 20 июня и могла регистрировать их до 25 июня включительно.
  • До 8 июля партии имели возможность обращаться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию кандидатов.
  • 25 июня в Шестой апелляционный админсуд поступило требование отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в нардепы по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Украинская правда

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Темы: виборыВерховный судЦИКБойкоОппозиционный блок
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