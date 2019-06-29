Верховный суд отказался снимать Бойко с выборов

Верховный суд Украины отклонил иск с требованием отменить решение ЦИК о регистрации Юрия Бойко кандидатом в нардепы по избирательному списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня Верховный суд отклонил очередную жалобу .... с требованием отменить регистрацию основателя "Оппозиционной Платформы – За жизнь", кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит", - отмечается в сообщении партии.

Напомним,