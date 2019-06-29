Вибори: ЦВК вирішив зареєструвати партію Саакашвілі
Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух Нових Сил" екс-президента Грузії, екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня.
Про це за підсумком засідання ЦВК повідомили у прес-службі РНС.
"На засіданні ЦВК постановили зареєструвати "Рух Нових Сил" Саакашівілі у багатомандатному та одномандатних виборчих округах для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.
Також ЦВК зареєструвала представника партії "РНС" у Центральній виборчій комісії.
У прес-службі Саакашвілі УП повідомили, що 30 червня на засіданні ЦВК відбудеться жеребкування, в ході якого партії "РНС" буде присвоєно номер у виборчому бюлетені.
"На засіданні ЦВК ухвалено рішення про реєстрацію списку кандидатів від РНС (88 осіб) та 9 кандидатів в одномандатних виборчих округах", - повідомив адвокат РНС Павло Богомазов.
Він уточнив, що документи про реєстрацію кандидатів будуть надані представнику РНС 30 червня.
"Питання, чи буде проведено повторне жеребкування щодо номерів партій у бюлетені, буде розглянуто ЦВК 30 червня о 12:00. "Рух нових сил" буде наполягати на повторному жеребкуванні з дотриманням норм законодавства", - повідомив Богомазов.
Нагадаємо,
- 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
- Саакашвілі пов'язав недопуск на вибори з п’ятим президентом Петром Порошенком.
- 25 червня Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтримав оскарження командою партії Саакашвілі відмови ЦВК зареєструвати список політсили на виборах.
- В ніч на 29 червня Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у нардепи від партії Саакашвілі, зобов'язавши ЦВК повторно розглянути документи партії, надані на реєстрацію для участі у позачергових парламентських виборах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua