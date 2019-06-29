Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух Нових Сил" екс-президента Грузії, екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня.

Про це за підсумком засідання ЦВК повідомили у прес-службі РНС.

"На засіданні ЦВК постановили зареєструвати "Рух Нових Сил" Саакашівілі у багатомандатному та одномандатних виборчих округах для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Також ЦВК зареєструвала представника партії "РНС" у Центральній виборчій комісії.

У прес-службі Саакашвілі УП повідомили, що 30 червня на засіданні ЦВК відбудеться жеребкування, в ході якого партії "РНС" буде присвоєно номер у виборчому бюлетені.

"На засіданні ЦВК ухвалено рішення про реєстрацію списку кандидатів від РНС (88 осіб) та 9 кандидатів в одномандатних виборчих округах", - повідомив адвокат РНС Павло Богомазов.

Він уточнив, що документи про реєстрацію кандидатів будуть надані представнику РНС 30 червня.

"Питання, чи буде проведено повторне жеребкування щодо номерів партій у бюлетені, буде розглянуто ЦВК 30 червня о 12:00. "Рух нових сил" буде наполягати на повторному жеребкуванні з дотриманням норм законодавства", - повідомив Богомазов.

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