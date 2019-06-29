Выборы: ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили

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Суббота, 29 июня 2019, 21:31

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации партии "Рух Новых Сил" экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом по итогам заседания ЦИК 29 июня сообщили в пресс-службе "РНС". 

"На заседании ЦИК решила зарегистрировать "Рух Новых Сил" Саакашивили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Саакашвили УП также сообщили, что 30 июня на заседании ЦИК состоится жеребьевка, в ходе которой партии "РНС" будет присвоен номер для участия в выборах.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада Саакашвили


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