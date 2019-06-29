Выборы: ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили
Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации партии "Рух Новых Сил" экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.
Об этом по итогам заседания ЦИК 29 июня сообщили в пресс-службе "РНС".
"На заседании ЦИК решила зарегистрировать "Рух Новых Сил" Саакашивили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.
Также ЦИК зарегистрировала представителя партии "РНС" в Центральной избирательной комиссии.
В пресс-службе Саакашвили УП сообщили, что 30 июня на заседании ЦИК состоится жеребьевка, в ходе которого партии "РНС" будет присвоен номер в избирательном бюллетене.
"На заседании ЦИК принято решение о регистрации списка кандидатов от РНС (88 человек) и 9 кандидатов в одномандатных избирательных округах", - сообщил адвокат РНС Павел Богомазов.
Он уточнил, что документы о регистрации кандидатов будут предоставлены представителю РНС 30 июня.
"Вопрос, будет ли проведена повторная жеребьевка относительно номеров партий в бюллетене, будет рассмотрен ЦИК 30 июня в 12:00. "Рух Новых Сил" будет настаивать на повторной жеребьевке с соблюдением норм законодательства", - сообщил Богомазов.
Напомним:
- 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил".
- Саакашвили связал недопуск на выборы с пятым президентом Петром Порошенко.
- 25 июня Шестой апелляционный админсуд Киева поддержал обжалование командой партии "Рух Новых Сил" Михаила Саакашвили отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политсилы на выборах.
- В ночь на 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в нардепы от партии Саакашвили, обязав ЦИК повторно рассмотреть документы партии, предоставленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.