Выборы: ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации партии "Рух Новых Сил" экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом по итогам заседания ЦИК 29 июня сообщили в пресс-службе "РНС".

"На заседании ЦИК решила зарегистрировать "Рух Новых Сил" Саакашивили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

Также ЦИК зарегистрировала представителя партии "РНС" в Центральной избирательной комиссии.

В пресс-службе Саакашвили УП сообщили, что 30 июня на заседании ЦИК состоится жеребьевка, в ходе которого партии "РНС" будет присвоен номер в избирательном бюллетене.

"На заседании ЦИК принято решение о регистрации списка кандидатов от РНС (88 человек) и 9 кандидатов в одномандатных избирательных округах", - сообщил адвокат РНС Павел Богомазов.

Он уточнил, что документы о регистрации кандидатов будут предоставлены представителю РНС 30 июня.

"Вопрос, будет ли проведена повторная жеребьевка относительно номеров партий в бюллетене, будет рассмотрен ЦИК 30 июня в 12:00. "Рух Новых Сил" будет настаивать на повторной жеребьевке с соблюдением норм законодательства", - сообщил Богомазов.

Напомним: